Источник: капитан «Спартака» Глушаков продлил контракт на три года

Полузащитник сборной России, капитан «Спартака» Денис Глушаков продлил контракт с московским клубом, сообщает «Р-Спорт». Новое соглашение рассчитано на три года.
Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году. В составе красно-белых 30-летний футболист провёл 126 матчей во всех турнирах, забил 16 голов, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне Глушаков принял участие в девяти встречах в рамках РФПЛ, стал автором одного гола и одной результативной передачи.
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