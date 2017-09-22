Раванелли: думаю, что Игуаин является бременем для «Ювентуса»

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли считает, что форвард команды Гонсало Игуаин переживает сложные с психологической точки зрения времена. Футболист в пяти матчах чемпионата Италии провёл два гола и не был вызван в сборную Аргентины на матчи отборочного турнира чемпионата мира с национальными командами Перу (6 октября) и Эквадора (11 октября).
«Думаю, что Игуаин является бременем для «Ювентуса». Это не тот Игуаин, которого мы знаем. Вне зависимости от голов, которые он забил. Его проблемы в большей степени коренятся в области психологии, чем физической подготовки. Думаю, его ранило то, что он не получил приглашения в национальную команду. Эту ситуацию сложно переварить. Аллегри продолжает давать ему возможность выходить на поле, но это не идёт игроку на пользу. Для него был бы кстати недельный отдых», — сказал Раванелли в интервью Radio Sportiva.