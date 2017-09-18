Аллегри: Игуаин должен оставаться спокойным, он умеет и будет забивать голы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поддержал нападающего своей команды Гонсало Игуаина, который в текущем сезоне Серии А забил только 2 гола в четырёх матчах.
«У Игуаина нет проблем. Во время сезона может произойти всякое. Он должен оставаться спокойным, потому что он всегда забивал голы и будет продолжать делать это.
Мы играем каждые три дня, так что мне нужны все. С каждым днём Игуаин улучшает своё физическое состояние, как и вся команда. У нас впереди много игр, и время от времени он будет отсутствовать, как это может произойти с Дибалой, Куадрадо или другими», — цитирует Аллегри Football Italia.
Аллегри: когда Дибала играет максимум в два касания, его не остановить