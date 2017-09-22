Новым наставником «Алавеса» стал Де Бьязи

Руководство «Алавеса» определилось с кандидатурой нового главного тренера команды. Им стал итальянский специалист Джани Де Бьязи, сообщает AS.
Де Бьязи работал у руля таких команд, как «Модена», «Брешия», «Удинезе», «Леванте» и «Торино». Последним местом его работы была сборная Албании, которую он возглавлял с 2011 по 2017 год.
Де Бьязи подпишет контракт с испанским клубом до конца текущего сезона с возможностью продления соглашения.
«Алавес» стартовал в чемпионате Испании крайне неудачно: в первых пяти турах команда не набрала ни одного очка.
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