«Ювентус» вновь попытается приобрести у «Монако» Фабиньо

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Фабиньо, сообщает Calciomercato. Туринцы хотели приобрести 23-летнего бразильца ещё минувшим летом, но тогда им это не удалось. Новую попытку «Ювентус» предпримет по окончании текущего сезона.
«Монако» требует за Фабиньо € 60-65 млн, что может стать серьёзным препятствием переходу.
Напомним, что минувшим летом полузащитником активно интересовался «ПСЖ». По различным данным, за переход бразильца парижане были готовы заплатить от € 60 до 80 млн.
Фабиньо начинал профессиональную карьеру в «Риу Аве», откуда в 2013 году перебрался в «Монако».
«ПСЖ» может предложить «Монако» за Фабиньо € 60 млн