175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Ювентус» вновь попытается приобрести у «Монако» Фабиньо

22 сентября 2017, пятница. 07:44 Футбол

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Фабиньо, сообщает Calciomercato. Туринцы хотели приобрести 23-летнего бразильца ещё минувшим летом, но тогда им это не удалось. Новую попытку «Ювентус» предпримет по окончании текущего сезона.

«Монако» требует за Фабиньо € 60-65 млн, что может стать серьёзным препятствием переходу.

Напомним, что минувшим летом полузащитником активно интересовался «ПСЖ». По различным данным, за переход бразильца парижане были готовы заплатить от € 60 до 80 млн.

Фабиньо начинал профессиональную карьеру в «Риу Аве», откуда в 2013 году перебрался в «Монако».

«ПСЖ» может предложить «Монако» за Фабиньо € 60 млн
Источник: Calciomercato.com Сообщить об ошибке
Теги
ФК Монако Ювентус Фабиньо
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
07:44 «Ювентус» вновь попытается приобрести у «Монако» Фабиньо
07:39 Бензема: для меня нападающий – не только тот, кто забивает
07:38 Новым наставником «Алавеса» стал Де Бьязи
07:35 Бубнов: «Зенит» не настроился на матч с «Динамо СПб» должным образом
07:34 Тьяго Алькантара вследствие травмы выбыл из строя
07:05 Хавбек «Олимпийца»: в раздевалке мы обнимали и целовали нашего вратаря
06:58 Наставник «Бетиса»: у Зидана не нашлось времени пожать мне руку
06:57 Раванелли: думаю, что Игуаин является бременем для «Ювентуса»
06:40 «Олимпиец» — «Уфа» — 1:1 (4:1 пен). Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России
06:34 Обамейянг: не буду осуждать У. Дембеле, отношусь к его поведению с пониманием
06:22 Роналдо: «Реалу» не нужен центрфорвард, там есть Роналду и Бензема
06:13 «Факел» — «Амкар» — 0:4. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России
06:08 Вратарь «Олимпийца»: в серии пенальти пытался запутать и раскачать игроков «Уфы»
05:59 «Ланус» по пенальти обыграл «Сан-Лоренсо» и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес
05:52 Клубы EFL приняли решение о сокращении летнего трансферного окна
05:39 Бьельса рассказал о причинах ухода из «Марселя» минувшим летом
04:25 Обамейянг рассказал о поступавших летом предложениях от топ-клубов
03:44 «Ривер Плейт» забил 8 голов «Хорхе Вильстерманну» в ¼ финала Кубка Либертадорес
03:31 Абрахам: я не согласился сменить сборную Англии на команду Нигерии
03:00 Ракитич: Неймар — один из лучших парней, которых я знаю в футболе
02:33 Киреенко: можно сказать, «Зенит» пижонил до удаления, но потом игроки собрались
02:05 Аллегри: Пьянич на последних минутах пробил с 50 метров, такое меня очень злит
01:30 Ткаченко: если у Слуцкого не будет результата, от пиара останется только футбол
01:24 Эмери рассказал о конфликте Неймара и Кавани в раздевалке после игры с «Лионом»
01:16 Источник: капитан «Спартака» Глушаков продлил контракт на три года
00:55 Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл второй подряд матч в Примере
00:47 Семак: команды ФНЛ — фавориты в матчах данной стадии Кубка России
00:46 Ткаченко: не сомневаюсь, что Шатов вернётся в сборную
00:40 Наставник «Факела» извинился перед своими болельщиками за разгром от «Амкара»
00:38 «Лацио» может дозаявить на сезон экс-защитника «Спартака» Маурисио
00:32 Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Локомотив»
00:32 Писарев: все спорные моменты надо смотреть по видеоповторам, это же недорого
00:11 ЦДКА Алдонина выиграл свою группу в первый день ЧР 8х8
00:03 Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Динамо СПб» — «Зенит»
21 сентября 2017, четверг
23:56 Паредес: всё усложнило удаление Мевли, «Зенит» был вынужден играть в другую игру
23:53 Книга: надеюсь, у «Динамо СПб» прибавится болельщиков после матча с «Зенитом»
23:49 Ригони: поле довольно ровное, но было очень много песка
23:47 Хавбек «Динамо СПб»: после победы над «Зенитом» ощущения непередаваемые!
23:42 Игроки «Динамо СПб» получат повышенные премиальные за победу над «Зенитом»
23:37 Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Арарат» — «СКА-Хабаровск»
23:36 «Динамо СПб» обыграло «Зенит» впервые за 52 года
23:33 Кулишев: «Динамо СПб» в матче с «Зенитом» помог футбольный бог
23:26 Тарасов провёл 150-й матч за «Локомотив»
23:26 Киреенко: «Динамо СПб» прошло «Зенит», вылетать в 1/8 уже как-то не хочется
23:25 Точилин: город и футбол выиграют от возрождения понятия «петербургское дерби»
Все новости RSS
Партнерский контент