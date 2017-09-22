Метцельдер: Хёведес подавлен, и по понятным причинам

Бывший футболист «Шальке-04», мадридского «Реала» и дортмундской «Боруссии» Кристоф Метцельдер отметил, что экс-защитник гельзенкирхенского клуба Бенедикт Хёведес, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», находится в сложном психологическом состоянии.
«Я друг Хёведеса, поэтому не вполне объективен. Однако Хёведес подавлен, и по понятным причинам», — приводит слова Метцельдера интернет-портал Goal.
Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско перед стартом текущего сезона лишил чемпиона мира 2014 года капитанской повязки, после чего Хёведес перешёл «Ювентус». Затем Тедеско сказал, что желающего перейти в другой клуб игрока останавливать не следует. Хёведес на это ответил, что футболиста можно остановить, было бы желание.
Тедеско: вполне представляю себе возвращение Хёведеса в «Шальке-04»