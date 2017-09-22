«Барселона» нацелилась на защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде проявляет интерес к защитнику «РБ Лейпциг» Деотшанкюлю Юпамекано, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, испанский гранд намерен по окончании нынешнего сезона сделать предложение немецкому клубу. «Барселона» уже некоторое время следит за этим футболистом.
По итогам первых пяти туров текущего сезона Юпамекано принял участие в четырёх матчах чемпионата Германии, не отметившись голами и результативными передачами. Действующий контракт Юпамекано с немецким клубом в силе до лета 2021 года.