Экс-спортивный директор «Вердера» считает действия У. Дембеле аморальными

Бывший спортивный директор бременского «Вердера» Томас Айхин, работающий ныне футбольным агентом, осудил действия экс-нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Последний по окончании предыдущего сезона страстно желал перейти в «Барселону» и ради этого даже не являлся на тренировки немецкой команды. В результате переход французского футболиста в стан каталонского клуба состоялся за € 105 млн.
«Я бы никогда не советовал игроку идти на определённые шаги, которые не соответствуют канонам морали и этики. Для этого я слишком долго был игроком и менеджером. Я бы никогда не позволил сделать то, что сделал Дембеле», — цитирует Айхина интернет-издание Sport1.
Обамейянг: не буду осуждать У. Дембеле, отношусь к его поведению с пониманием