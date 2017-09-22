Роша: в юности мне говорили: «Ты ничего не умеешь, тебе в футболе делать нечего»

Полузащитник «Спартака» Педро Роша рассказал, что в юношеском возрасте он бывал на просмотре в разных клубах, но часто получал от них отказ.
«Нередко бывало так: команды звали меня на просмотр, приезжал, тренировался, а затем мне говорили: «Нет!» В такие моменты, когда мне отказывали, очень переживал. Тем не менее рук не опускал. Продолжал тренироваться, работать. И в конце концов добился успеха.
На протяжении всей юношеской карьеры подобное происходило раз десять. В некоторые команды приезжал на просмотр дважды или трижды. И всегда отвечали нет. Было по-разному, кто-то мягко объяснял, почему не берёт в клуб, а кто-то говорил в лоб: «Парень, да ты вообще играть в футбол не умеешь. Ты посторонний, делать тебе здесь абсолютно нечего. Футболистом никогда не станешь».
Это, конечно, было слышать больнее всего. Сейчас уже с улыбкой могу об этом рассказывать, а тогда было очень неприятно. Иногда меня брали на какое-то время, тренировался в клубе несколько недель. А потом мне сообщали: «Нет, ты нам не подходишь!» — и отправляли обратно. Но у меня была мечта — стать хорошим футболистом, и я шел за ней несмотря ни на что", — цитирует хавбека пресс-служба красно-белых.