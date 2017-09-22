Московский «Спартак» в рамках подготовки к домашнему матчу 11-го тура РФПЛ с «Анжи» проводит сегодня на своей базе в Тарасовке открытую тренировку. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов, занятие в составе красно-белых пропускают Денис Глушаков и Зе Луиш, которые продолжают восстанавливаться после травм.
Также не тренируются полузащитники Квинси Промес и Педра Роша, получившие повреждения в выездной игре 1/16 финала Кубка России с «Кубанью» (2:0).
Матч «Спартак» — «Анжи» состоится 23 сентября, начало — в 19:00 мск.
Промес и Роша пропускают тренировку «Спартака»
Фото: «Чемпионат»