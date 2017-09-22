Директор стадиона: поле «Ахмат-Арены» будет готово к матчу со «Спартаком»

Директор стадиона «Ахмат-Арена» Магомед Мацуев прокомментировал перенос матча 11-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Рубин» на стадион имени Султана Билимханова в Грозном, отметив, что поле будет готово к игре 13-го тура со «Спартаком».
«На данный момент газон «Ахмат-Арены» не готов к матчам РФПЛ. Растёт новая трава, и для того, чтобы в других играх с ней не возникало проблем, было принято решение перенести встречу с «Рубином».
Могу точно сказать, что к следующему домашнему матчу «Ахмата» со «Спартаком» поле «Ахмат-Арены» будет готово», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится 13 октября.
Матч «Ахмат» — «Рубин» пройдёт в Грозном на стадионе имени С. Билимханова