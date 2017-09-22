Моуринью: не собираюсь плакать и считать дни до возвращения Погба в строй

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что по-прежнему не знает, когда вернётся в строй травмировавшийся полузащитник Поль Погба, а в отсутствие французского хавбека он намерен довериться другим игрокам команды.
«Понятия не имею, когда вернётся в строй Погба. Однако, повторюсь, эта ситуация является хорошей возможностью для остальных игроков получить игровую практику. Я доверяю им. Так что не собираюсь плакать и считать дни до возвращения Погба в строй. Пока он не вернулся, я доверяю другим своим игрокам», — цитирует Моуринью Goal.
Изначально сообщалось, что восстановление Погба может затянуться на шесть недель, однако позже издание The Times сообщило, что хавбек может выбыть на три месяца. Позже Моуринью опроверг информацию о трёх месяцах.