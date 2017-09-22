Слуцкий: результаты «Халла» расстраивают, мы обязаны играть лучше

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий сообщил, что команда находится в ожидании лучших результатов, а также выразил мнение, что она обязана играть лучше для своих болельщиков.
«Если будем играть так, как во втором тайме матча с «Сандерлендом», я буду самым счастливым тренером в мире. Это был наш лучший отрезок нынешнего сезон. Мы владели мячом 71% времени, нанесли шесть ударов в створ. Тайм был невероятным, но мы снова не выиграли, и все были разочарованы по этому поводу. Однако мы двигаемся в правильном направлении очень быстро. Ждём, когда результаты придут. Очень важно иметь уверенность в том, что ты делаешь. Нужно, чтобы качество игры и результаты были в хорошей связке друг с другом. Ждём, когда у нас появится стабильность. Надеемся, хорошие результаты придут.
Как игроки адаптируются к моему стилю игры? Очень тяжело, поскольку у нас 11 новых игроков. Шестеро из них пришли в последние дни до закрытия трансферного окна. Сейчас стараемся создать оптимальную модель из этих игроков. Стараюсь понять максимальный уровень возможностей каждого. Продолжаю искать оптимальные сочетания для команды. Это очень сложно, поскольку сезон уже идёт. Попробуем продолжать двигаться вперёд как можно быстрее. Какие-то матчи провели лучше, какие-то — хуже, но в целом игра была неплохой. Однако результаты расстраивают. Прошу прощения за это у наших болельщиков. Очень благодарен им за поддержку, в том числе лично меня. «Халл» просто обязан играть лучше для них», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.
«Халл Сити» после восьми туров Чемпионшипа с восемью очками располагается на 17-й строчке в турнирной таблице.