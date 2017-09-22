Слуцкий: если была бы возможность выбрать игрока из России, взял бы Акинфеева

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий сообщил, что взял бы в команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, если бы у него была возможность приобрести одного из российских игроков, а также пригласил английских болельщиков на ЧМ-2018, который пройдёт в России.
«Если бы у меня была возможность, взять одного игрока из тех, с кем работал в России, кто бы им был и почему? Трудный вопрос. Я работал со многими великолепными игроками. Однако, думаю, выбрал бы легенду — Игоря Акинфеева. Очень известный голкипер в России. Он идёт в истории нашего футбола после Льва Яшина. Акинфеев является исторической личностью.
Чемпионат мира 2018 года будет лучшим турниром в истории. Мой совет английским любителям футбола: приезжайте в Россию, если хотите увидеть лучший в истории ЧМ. Поверьте, это будет лучший турнир. Будет ли сборная России среди фаворитов? С точки зрения уровня футбола это сложно. Мы, конечно, посмотрим. Это интересное время для болельщиков, все верят, что турнир сложится для нас хорошо.
Если говорить о сборной Англии, то у неё, на мой взгляд, лучшее поколение за последние 20 лет. Извините, Джеррард, Лэмпард… Но я думаю так. Считаю, у сборной Англии есть хороший шанс выиграть ЧМ-2018. Конечно, при этом сейчас есть минимум десять команд, которые имеют аналогичные шансы на победу в турнире», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.