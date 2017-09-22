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Соперник «Спартака» по ЛЧ, «Марибор», обыграл «Алюминий», играя вдесятером

22 сентября 2017, пятница. 23:17 Футбол

«Марибор», являющийся соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 10-го тура чемпионата Словении обыграл на выезде «Алюминий» (3:2).

По ходу встречи «Марибору» пришлось дважды отыгрываться: голами на 65-й и 74-й минутах соответственно отметились Валон Ахмеди и Жан-Клод Биллонг. На 82-й минуте гости остались вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Лиор Эйнбром. Это не помешало «Марибору» одержать победу — на 89-й минуте решающий гол забил Дино Хотич.

В таблице словенского первенства «Марибор» располагается на первой строчке, опережая на одно очко «Олимпию», имеющую матч в запасе.

Напомним, в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» в гостях сыграл с «Марибором» вничью со счётом 1:1. Игра в Москве состоится 21 ноября.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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