Племянник Зидана подписал контракт с клубом 3-го испанского дивизиона

Полузащитник Дрисс Янис Зидан, который является племянником главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, стал игроком клуба третьего испанского дивизиона «Юнион Адарве», сообщает пресс-служба команды.
«Горд начать новое приключение в новом клубе», — написал 22-летний футболист в своём «инстаграме».
Ранее Дрисс выступал в клубах из низших дивизионов чемпионата Франции и за молодёжную команду «Сент-Этьена», а прошлым летом проходил просмотр в другом клубе третьего дивизиона чемпионата Испании «Толедо».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» футболиста.
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