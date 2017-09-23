Клуб MLS подписал контракт с 5-летним мальчиком

Американский «Портленд Тимберс» провёл церемонию подписания контракта с 5-летним голкипером Дерриком Теллесом, сообщает ESPN FC.
Теллес, который символически стал самым молодым игроком за всю историю MLS, был внесён в заявку команды на ближайший домашний матч с «Орландо Сити», запланированный на 25 сентября. Мальчик примет участие в предматчевой разминке, а также в построении команд при исполнении гимна.
Подписание контракта произошло при помощи международной благотворительной организации Make-A-Wish, которая помогает исполнять желания смертельно больным детям. Теллес, который является болельщиком «Портленда», перенёс три операции в связи с опухолью головного мозга.
«Мы все очень взволнованы. Это большой день для нашего клуба. Мы долгое время следили за Дерриком. Он несколько лет находится в поле нашего зрения. Мы считаем его одним из самых ярких молодых талантов среди голкиперов, которые приходили в наш клуб. Думаю, мы сможем поставить его в стартовый состав на игру в воскресенье. Сказал Теллесу, что хочу увидеть от него 20 сейвов», — в шутку прокомментировал подписание контракта с игроком главный тренер «Портленда» Калеб Портер.
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