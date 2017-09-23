Конте: вы были бы не против, чтобы ваша дочь вышла замуж за такого, как Мората

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что ему нравится характер и игровые качества нападающего команды Альваро Мораты.
«Мне нравится Мората, поскольку он является полноценным нападающим и всё ещё может расти по всем направлениям. Это преданный делу игрок с фантастическим поведением. Мората очень вежливый футболист, и мне это нравится. Он также отличный форвард с хорошим голевым чутьём.
Что я имею в виду, называя его вежливым? То, что он очень хороший парень. Это значит, что, если бы у вас была дочь, вы были бы не против, чтобы такой человек был с ней рядом или она бы вышла за него замуж. Альваро хороший парень и вежливый человек», — цитирует Конте The Telegraph.
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