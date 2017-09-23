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Эриксен обогнал Бендтнера и стал лучшим бомбардиром АПЛ среди датчан

23 сентября 2017, суббота. 17:05 Футбол

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен забил победный мяч, ставший для 25-летнего футболиста 33-м в АПЛ. Эриксен обогнал форварда Никласа Бендтнера (32) и стал лучшим бомбардиром лиги среди датчан.

«Тоттенхэм» (11 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (4) находится на 17-й строчке.

Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» одержать победу над «Вест Хэмом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур Кристиан Эриксен Никлас Бендтнер Статистика
Новости. Футбол
23 сентября 2017, суббота
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