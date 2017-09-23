Эриксен обогнал Бендтнера и стал лучшим бомбардиром АПЛ среди датчан

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен забил победный мяч, ставший для 25-летнего футболиста 33-м в АПЛ. Эриксен обогнал форварда Никласа Бендтнера (32) и стал лучшим бомбардиром лиги среди датчан.
«Тоттенхэм» (11 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Хэм» (4) находится на 17-й строчке.
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» одержать победу над «Вест Хэмом»