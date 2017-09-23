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Фаулер: моя цель — стать тренером

23 сентября 2017, суббота. 17:35 Футбол

Экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер дал понять, что в будущем намерен стать профессиональным тренером.

«Я хочу быть тренером, и это моя конечная цель. Я скучаю по игре, у меня есть много опыта, который я мог бы передать другим футболистам.

Стивен Джеррард сейчас тренирует юношескую команду «Ливерпуля». Если судить справедливо, Стивен — очень хороший тренер и все парни его любят. Да и результаты говорят сами за себя, он уже сделал много хорошего на новом месте», — сказал Фаулер в эфире Soccer AM.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Робби Фаулер Стивен Джеррард
Новости. Футбол
23 сентября 2017, суббота
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