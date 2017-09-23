«Спартак» — «Анжи»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура РФПЛ «Спартак» — «Анжи».
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Боккетти, Таски, Ещенко, З. Бакаев, Попов, Пашалич, Самедов, Джано, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Максименко, Петкович, Джикия, Щербаков, Кутепов, Фернандо, Самсонов, Мельгарехо, Ломовицкий, Сакала, Нимели.
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич, Кацаев, М. Бакаев, Данченко, Прудников, Маркелов, Яковлев.
Запасные: Шлеев, Лория, Армаш, Афонин, Брызгалов, Хубулов, Джамалутдинов, Чайковский, Паном, Дибиргаджиев.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РФПЛ «Спартак» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.