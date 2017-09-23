Калитвинцев: желание у «Динамо» есть, но некому отдать последнюю передачу

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от ничьей в матче 11-го тура РФПЛ с ЦСКА. Встреча проходила в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 0:0.
«План на игру, выбранный тренерским штабом, выполнен на 60-70%. Мы организованно сыграли в обороне, на хорошем уровне была налажена игровая дисциплина. Но переход из обороны в атаку мы не выполняли хорошо – соперник грамотно сбивал темп, зная, что мы будем этим пользоваться, и делал всё, чтобы у нас этот переход не прошёл. Не будем умалять достоинств очка: мы играли с одним из лидеров. За дисциплину, самоотверженность заслужили ничью. У нас очень мало очков в турнирной таблице, которую игру мы не забиваем, впереди у нас есть небольшие проблемы.
Почему у «Динамо» проблемы с атакой? Поверьте, дело не в расстановке футболистов перед игрой, а в их функциях. Например, при атаке один из опорников должен подниматься выше. Да и при обороне мы сегодня играли не в четвёрку защитников. Но мы и раньше неплохо играли первым номером. Сейчас мы потеряли креатива впереди. Желание есть, не находится футболиста, способного отдать последнюю передачу.
Как заменить Панченко? У нас будет играть тот, кто будет лучше готов перед игрой – и морально, и физически. Сегодня сыграл Вандерсон, но на этой позиции могут сыграть Луценко, Обольский, выздоравливает Кузьмин. У нас там не пустое место», — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.