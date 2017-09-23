Пресс-служба «Анжи»: а дал бы судья такой пенальти в ворота «Спартака»?

Пресс-служба «Анжи» выразила сомнение в правильности назначения пенальти в ходе выездного матча 11-го тура РФПЛ со «Спартаком».
На 12-й минуте Андрей Ещенко навесил в центр штрафной, а Джано Ананидзе в борьбе с Павлом Яковлевым рухнул на газон. Арбитр Виталий Мешков сразу же указал на «точку».
«Ну дела! Ещенко навешивает в штрафную, и Ананидзе рухнул на газон в борьбе с Яковлевым. А был ли пенальти? А дал бы судья такой пенальти в ворота „Спартака“?» — говорится в „твиттере“ махачкалинцев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РФПЛ «Спартак» — «Анжи». Идёт первый тайм, хозяева впереди — 1:0.
Видео эпизода доступно в «твиттере» РФПЛ.