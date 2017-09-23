Слуцкий: все в «Халле» разочарованы, победа нужна нам как воздух

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от ничьей с «Редингом» в матче девятого тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Рединге на стадионе «Мадейски» и завершилась со счётом 1:1.
«Трудно анализировать этот матч, потому что мы были очень близки к победе. Победа нужна нам как воздух, игроки очень разочарованы, потому что у нас было достаточно моментов, чтобы добыть победу.
У соперника почти не было опасных моментов, а вот у нас были. Трудно принять этот результат, потому что мы всегда очень много работаем. Все разочарованы, но победы придут», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
«Халл Сити» в концовке упустил победу в матче с «Редингом»