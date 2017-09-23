Р. Гусев: в 1-м тайме матча «Динамо» — ЦСКА был такой темп, что и я бы мог выйти

Экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Ролан Гусев поделился впечатлениями от матча 11-го тура РФПЛ между его бывшими клубами (0:0).
«Равная игра получилась, результат, пожалуй, закономерен. «Динамо» хорошо оборонялось, ничего не дало создать сопернику. За это надо отдать игрокам бело-голубых должное. ЦСКА сейчас неплохой раздражитель для динамовцев. «Армейцы» могли бы взять темп повыше, тогда у «Динамо» было бы больше проблем. Во втором тайме ЦСКА играл быстрее, это создало динамовцам проблемы. А в первом тайме был такой темп, что и я бы вполне мог выйти на поле.
Думаю, ЦСКА держит в уме предстоящую игру с «Манчестер Юнайтед». Без этого никак, по себе могу сказать. Когда у тебя на носу встреча с одной из лучших команд мира, ты не можешь не думать о ней», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.