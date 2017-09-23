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Гол Мельгарехо на 92-й минуте спас «Спартак» от поражения в матче с «Анжи»

23 сентября 2017, суббота. 20:56 Футбол

«Спартак» и «Анжи» сыграли вничью в матче 11-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:2.

На 12-й минуте Андрей Ещенко навесил в центр штрафной, а Джано Ананидзе в борьбе с Павлом Яковлевым рухнул на газон. Арбитр Виталий Мешков сразу же указал на «точку». Луис Адриано уверенно реализовал пенальти, пробив в правый угол.

На 74-й минуте Арсен Хубулов со штрафного вырезал подачу точно на голову Миралу Самарджичу, который из вратарской пробил в верхний угол ворот. Четыре минуты спустя у «Анжи» получился выход впятером на двоих, Олег Данченко отдал на Адлана Кацаева, который спокойно пробил мимо Артема Реброва.

На 92-й минуте Ивелин Попов из глубины навесил в штрафную. Тома Фибель с Самарджичем неудачно скинули мяч на Лоренсо Мельгарехо, который в касание пробил точно в угол.

«Спартак» с 14 очками занимает шестое место в таблице. «Анжи» (8 баллов) — 15-й.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
23 сентября 2017, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
2 : 2
Анжи
Махачкала
1:0 – Адриано – 14 (пен), 1:1 – Самарджич – 74, 1:2 – Кацаев – 78, 2:2 – Мельгарехо – 90+2

Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Спартак Лоренсо Мельгарехо
Новости. Футбол
23 сентября 2017, суббота
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