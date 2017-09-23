Каррера: у Джано сильный ушиб, Комбарова заменил из-за усталости

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после ничьей с «Анжи» в матче 11-го тура РФПЛ рассказал о состоянии полузащитника Джано Ананидзе и защитника Дмитрия Комбарова. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:2.
«У Джано сильный ушиб. Завтра узнаем, насколько это серьёзно. Комбарова я заменил, потому что он мне казался усталым», — сказал тренер на пресс-конференции.
«Спартак» (14 очков) занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги.
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Гол Мельгарехо на 92-й минуте спас «Спартак» от поражения в матче с «Анжи»