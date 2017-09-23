Ребров: нельзя получать такие глупые голы, со стороны это смотрится по-идиотски

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями после ничьей с «Анжи» в матче 11-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:2.
«После такой игры ощущения отрицательные. Сегодня должны были брать три очка при любой игре. К сожалению, не в первый раз в сезоне команда играет 60 минут, а потом происходит ступор. Тяжело об этом говорить, но в этом виноват не кто-то из нас, а вся команда. Мы в эту ситуацию попали все вместе, вместе из неё и вылезать.
Нельзя получать такие глупые голы. Я понимал, что со стороны это смотрится по-идиотски. Согласен с Каррерой, назвавшим голы детскими. В ситуации со вторым пропущенным мячом, возможно, я вовремя не подсказал, возможно, ребята что-то не выполнили. Только мы виноваты в пропущенных мячах.
Естественно, сказалось отсутствие травмированных Промеса и Глушакова. Что делать, значит, должны выходить другие ребята и заменять их. Перед «Ливерпулем» не страшно. Мы должны переварить это», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.