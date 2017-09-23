Каррера: «Спартак» ведёт в счёте и не может выиграть, это какое-то проклятье

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после ничьей с «Анжи» в матче 11-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:2.
«Шестой раз ведя в счёте не смогли выиграть. В этом году это какое-то проклятье. Мы позволили себе забить два гола, которые можно было предотвратить. Во втором случае все ушли в штрафную и позволили создать контратаку, которая была необязательной.
Не показалось ли, что футболисты начали думать о матче с «Ливерпулем» уже во втором тайме? Нет. Мне так не показалось. Могли вести эту игру лучше. Всегда говорил, что матчи не выигрываются до финального свистка.
Мельгарехо вышел в конце, потому что тренировался в группе только два дня. Фернандо и Джикия отдыхали, потому что играют больше всех. Тем более все должны быть в форме и иметь игровую практику. Всегда расстраиваюсь, когда не удается побеждать и когда играем вничью за счёт своих же ошибок", — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
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