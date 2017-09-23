Источник: Неймар зарабатывает в «ПСЖ» около € 100 тыс. в день

Немецкое издание Spiegel опубликовало детали контракта нападающего Неймара с французским «ПСЖ». По данным источника, каждый месяц бразилец зарабатывает € 3,1 млн. Таким образом, ежедневная зарплата 25-летнего Неймара составляет около € 100 тыс.
Также сообщается, что форвард проживает в 9 километрах от Парижа в особняке, день аренды которого стоит € 14 тыс.
Напомним, «ПСЖ» минувшим летом выкупил контракт Неймара у «Барселоны» за € 222 млн, сделав нападающего самым дорогим игроком в истории.
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