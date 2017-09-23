Себальос: именно о таком дебюте в стартовом составе «Реала» я и мечтал

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос поделился впечатлениями от победы над «Алавесом» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. 21-летний игрок оформил дубль.
«Именно о таком дебюте в стартовом составе я и мечтал. Рад помочь команде победить. Чувствую себя вдвойне довольным. Нужно продолжать побеждать, тогда мы сможем догнать соперников. Впереди много матчей. Если сможем двигаться вперёд как единое целое, то достигнем многого.
«Алавес» хорош на своем поле. Если они продолжат так играть, то создадут проблемы многим клубам», — цитирует игрока сайт «Реала».
Видео первого гола доступно в «твиттере».
«Реал» выиграл у «Алавеса» и сократил отставание от «Барселоны» до 4 очков