Аллегри объяснил, почему Игуаин начал туринское дерби в запасе «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от разгрома «Торино» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Форвард Гонсало Игуаин вошел в игру на 80-й минуте.
«Наконец-то мы прибавили в движении. Это была отличная игра, в том числе в первые 20 минут, а затем, когда „Торино“ остался вдесятером, мы полностью контролировали матч.
Впереди много игр, и я предпочел, чтобы Игуаин отдохнул. Он важный игрок для нас, но всегда в одно время у каждого из нас получается лучше, чем в другое. Каждый игрок получит тайм-аут в какой-то момент, иначе мы не сможем избежать функциональных ям.
Сегодня вечером я предпочел оставить Гонсало в запасе, он уже забил два гола в этом сезоне и забьет еще много мячей. Ему просто нужно заново ощутить спокойствие, избавиться от мысли о необходимости забивать любой ценой», — сказал Аллегри в эфире Mediaset Premium.