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Кения лишена права проведения Кубка африканских наций

24 сентября 2017, воскресенье. 02:01 Футбол

В результате восьмичасового заседания исполнительного комитета Кубка африканских наций в Гане принято решение лишить Кению права проведения Кубка африканских наций, который должен был пройти в этой стране в следующем году. В своей резолюции, опубликованной на официальном сайте организации, отмечено, что данное решение обусловлено медленными темпами подготовки Кении к первенству континента — речь идёт о строительстве новых объектов инфраструктуры и обновлении уже существующих объектов.

Также отмечается, что настоящий момент в стране наблюдается непростая политическая обстановка. Исполнительный комитет запустил новую заявочную кампанию, страна-хозяйка турнира будет объявлена в течение 15 дней.

Кубок Африки — 2019 пройдёт в июне-июле, число участников расширено до 24
Источник: Официальный сайт африканской конфедерации футбола Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
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