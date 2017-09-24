Моуринью: рефери велел мне уйти, и я ушёл

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оставил комментарий на тему своего удаления в матче шестого тура АПЛ в Саутгемптоне. Манкунианцы выиграли со счётом 1:0, рефери Крейг Поусон попросил португальского специалиста уйти на трибуны незадолго до окончания встречи.
«Я не знаю, по каким причинам это произошло. Крейг попросил меня уйти, и я ушёл. Попросил ли я объяснений? Нет. Он велел мне уйти, и я ушёл», — цитирует Моуринью ESPN FC.
Победу манкунианцам в гостях обеспечил точный удар Ромелу Лукаку на 20-й минуте игры.
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