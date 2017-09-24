Хацкевич: тяжело играть при пустых трибунах, кому такой футбол нужен?

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал ничейный результат встречи с «Вересом» (0:0) в десятом туре украинской Премьер-лиги, которая была проведена без зрителей по решению КДК ФФУ из-за поведения фанатов.
«Тяжёлая, вязкая игра, как говорится, до забитого мяча. К сожалению, этот мяч мы не забили, имея при этом отличные моменты в первом тайме. После перерыва стали больше раскрываться, соперник тоже имел два-три неплохих момента, но нас выручил Максим Коваль.
По отношению, по настроению на игру к футболистов никаких претензий, но всем нам хотелось играть со зрителями. Мы не так много матчей провели дома, и 20 % из них — при пустых трибунах. Кому такой футбол нужен? Для меня это непонятно. К сожалению, насколько я знаю, эта тенденция продолжается. Трудно выходить, когда пустой стадион, нет поддержки своих болельщиков и фанатов», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.