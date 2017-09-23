Конте: несмотря на крупный счёт, для «Челси» игра со «Стоком» была сложной

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Сток Сити» (4:0) в шестом туре АПЛ. Новичок синих Альваро Мората оформил хет-трик.
«Альваро провёл отличный матч. Ему удалось забить три мяча, что очень важно для нападающего. Не забывайте также, что хет-триком в прошлой игре у нас отметился Батшуайи. Это значит, мы успешно создаём моменты для наших форвардов.
Выезд к «Сток Сити» — всегда непростое испытание, и сегодняшний матч не стал исключением. Хорошо помню игру прошлого сезона, когда нам пришлось очень нелегко. Тогда победу нам удалось вырвать лишь на последних минутах.
Сегодня мы хорошо начали и грамотно справлялись с давлением, которое со временем стал оказывать на нас «Сток». В такие моменты важно не терять концентрацию и постоянно оставаться в игре. После этого мы забили два гола и имели ещё целый ряд возможностей для взятия ворот. Несмотря на крупный счёт, игра сегодня была очень сложной.
Замена Алонсо была продиктована тактическими соображениями. Я видел, что Марк Хьюз готовится выпустить на поле Питера Крауча. По игре прошлого сезона хорошо помню, что его выход доставил нам немало проблем, поэтому я предпочёл усилить оборону Кэхиллом и перевести Аспиликуэту на бровку. Алонсо не угрожала вторая жёлтая карточка. Кто действительно всерьёз рисковал получить предупреждение, это Питер Крауч, который жёстко пошел в единоборство», — цитирует Конте сайт «Челси».