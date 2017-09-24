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Венгер: на групповом этапе Лиги чемпионов не так много интересных матчей

24 сентября 2017, воскресенье. 08:17 Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер полагает, что на групповом этапе Лиги чемпионов не так много интересных матчей. В то же время готовящий свою команду к игре с БАТЭ в Лиге Европы специалист отметил, что скучает по матчах главного футбольного клубного европейского турнира.

«Думаю, на групповом этапе не так много интересных матчей. Вы выбираете для просмотра только одну или две игры. На групповой стадии всё стало предсказуемым.

Скучаю ли я по Лиге чемпионов? Если честно, то да. Но должен сказать, что у меня было около 200 игр в этом турнире, и это настоящая привилегия», — цитирует Венгера The Telegraph.

Венгер: «Арсенал» серьёзно относится к ЛЕ, но приоритет – Премьер-лига
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Арсен Венгер
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
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