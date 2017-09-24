Нападающий «Реала» Бензема попал в небольшое ДТП

Нападающий «Реала» Карим Бензема попал в небольшую аварию, сообщает AS. Инцидент произошёл на автомагистрали 22 сентября.
29-летний французский футболист, находясь за рулём Audi RS6, столкнулся с автомобилем Nissan Note. Никто не пострадал, но оба автомобиля были повреждены. Оба водителя прошли медицинское освидетельствование на алкоголь, которое дало отрицательный результат.
Ранее форвард уже попадал в автомобильные аварии, его штрафовали за превышение скорости и за вождение без прав.
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