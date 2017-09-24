«Урал» — «Тосно»: стартовые составы на матч 11-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Тосно» на матч 11-го тура российской Премьер-Лиги.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Чернов, Меркулов, Динга, Манучарян, Емельянов, Ильин.
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Роша, Полетанович, Заболотный.
Запасные: Лукичев, Сухарев, Абазов, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Карницкий, Карвальо, Мелкадзе, Труич.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Тосно». Начало — в 14:00 мск.