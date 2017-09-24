ЦСКА: восстановление Макарова займёт ещё пару месяцев

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе.
Восстановление 21-летнего футболиста займёт ещё пару месяцев, сообщает официальный «твиттер» «армейцев».
Напомним, что хавбек перенёс артроскопическую операцию на голеностопе в одной из немецких клиник в августе.
Макаров, который является воспитанником ЦСКА, прошлый сезон провёл на правах аренды в «Тосно».
25 июля Макаров дебютировал в составе «армейцев» в Лиге чемпионов, выйдя на замену в матче третьего квалификационного раунда с греческим АЕК (2:0).
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.