Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» обыграть «Тобол»

В матче 28-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» на своём поле со счётом 2:0 обыграл «Тобол».
«Кайрат» открыл счёт на 4-й минуте — 36-летний российский нападающий Андрей Аршавин ворвался в штрафную и сделал передачу на Жерара Гоу, который первым же касанием переправил мяч в ворота «Тобола». Окончательный результат на 79-й минуте установил Исаэл.
В таблице чемпионата Казахстана «Кайрат» располагается на первой строчке, опережая на два очка «Астану», имеющую три игры в запасе.
Посмотреть гол, в котором поучаствовал Андрей Аршавин, можно в официальном «твиттере» «Кайрата».