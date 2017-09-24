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Бош — о победе в дерби со счётом 6:1: приятно наблюдать за игрой «Боруссии» Д

24 сентября 2017, воскресенье. 14:31 Футбол

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» (6:1) в шестом туре чемпионата Германии.

«Мы играли очень хорошо как с мячом, так и без него. Мы не давали сопернику времени, чтобы сделать больше двух-трех передач, и сразу же возвращали мяч себе. Когда мы допускали потери, противник имел хорошие шансы забить. Однако Роман Бюрки выглядел уверенно.

Было очень приятно наблюдать за игрой дортмундской «Боруссии» по ходу матча. Стоит похвалить команду за то, как она выглядела спустя всего три дня после игры с «Гамбургом». Мы показали замечательную командную игру. Нельзя лишь за счёт двух нападающих разгромить хорошо организованного соперника со счётом 6:1», — цитирует Боша сайт дортмундской команды.

Пулишич, конечно, когда забиваешь так много — это очень весело
Источник: Официальный сайт ФК "Боруссия" Дортмунд Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
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