Тарханов: первый раз слышу, что «Урал» ни разу не побеждал крупно в РФПЛ

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал домашнюю победу над «Тосно» (3:1) в матче 11-го тура РФПЛ. В этой встрече екатеринбуржцы вели со счётом 3:0, но пропустили гол в концовке.
«Тосно» играет в атлетический футбол. Заболотный почти все единоборства выигрывает, хотя сегодня игроки «Урала» составили ему конкуренцию. У соперника хорошо открываются фланговые игроки, но втором тайме мы изменили ситуацию, после чего подач с флангов больше не было больше.
«Держали ли в уме, что «Урал» ещё ни разу не одерживал крупной победы в РФПЛ? Первый раз об этом слышу», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
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