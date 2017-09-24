Парфёнов: после игры с «Уралом» не хочется наговорить лишнего

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал гостевое поражение от «Урала» (1:3) в матче 11-го тура РФПЛ. В этой встрече «Тосно» пропустил два гола с пенальти, а в концовке был удалён полузащитник Резиуана Мирзов. Помимо Мирзова, ещё шесть игроков гостей получили по жёлтой карточке.
«План на игру? Победить. Что касается того, на что был сделан основной упор сегодня, то на футбол. Мы старались играть. Провалили начало матча. Пытались исправить… Не хочется сейчас лишнего наговорить. Думаю, есть люди, которые посмотрят.
Чего сегодня не хватило команде, если проводить параллель с игрой со «Спартаком»? Посмотрим, разберём», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».
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