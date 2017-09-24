Фассоне: «Милан» сильнее «Сампдории», оправданий быть не должно

Спортивный директор «Милана» Марко Фассоне прокомментировал поражение от «Сампдории» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Уверенность не приходит просто так, для этого нужны результаты. Команда должна чувствовать уверенность, но на поле этого не было. Я не знаю, связано ли это с уровнем команды-соперника. Не считаю «Сампдорию» командой нашего уровня, но их тренер проделал очень хорошую работу. Поздравляю его, однако «Милан» сильнее «Сампдории».
У нас были тревожные звоночки, такие поражения не должны становиться обыденностью. Мы ждали трудностей, ждали, что первые полгода получатся сложными. Но сегодня нам не понравилось отношение команды к делу. Не должно быть оправданий, ситуацию нужно быстро менять», — цитирует Фассоне Football Italia.