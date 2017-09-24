«Зенит-2» на своём поле обыграл «Олимпиец»

В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал на своём поле «Олимпиец». Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Владислав Сиротов и Андрей Панюков, а за «Олимпиец» гол забил Михаил Сорочкин. Таким образом, нижегородская команда продлила до 11 матчей свою серию без побед в ФНЛ.
«Зенит-2» (16 очков) располагается на 11-й строчке турнирной таблице ФНЛ, «Олимпиец» (10) находится на последней 20-й позиции.