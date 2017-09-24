Кучук: отдельно рад за Макеева, он был одним из лучших в составе «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Леонида Кучука прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 11-го тура РФПЛ, а также выделил в составе своей команды защитника Евгения Макеева.
«Получилось так, что мы много суетились в передней линии. Не хватало слаженности, хотя много работаем над этим. В концовке у нас устала опорная зона, не успевали закрываться, а «Локомотив» стал легко проходить зоны инсайдов.
У «Ростова» вновь была новая линия обороны. Любое изменение в составе влияет на игру, но сегодня наша защита сыграла хорошо, надёжно, быстро. Отдельно рад за Женю Макеева. Он сыграл надёжно, был одним из лучших в нашей команде. Теперь будем двигаться дальше, перестраиваться. Жаль, что эмоции не помогли довести матч до нормального итога.
Как себя чувствует Гацкан в центре обороны? Он справляется со своими обязанностями. Мы тренировали этот вариант. Что касается Бобена, то у него травма. Время покажет, когда он вернётся на поле. Вилюша уже можно было выпустить сегодня, но был риск, что он пропустит много матчей», — цитирует Кучука пресс-служба «Ростова».