Дубль Фолланда помог «Байеру» разгромить «Гамбург»

В матче 6-го тура чемпионата Германии «Байер» принимал на своём поле «Гамбург». Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил нападающий Кевин Фолланд, а ещё один гол забил аргентинский новичок команды форвард Лукас Аларио, для которого этот матч стал дебютным в Бундеслиге. Таким образом, «Гамбург» проиграл четвёртый матч подряд в чемпионате Германии.
«Байер» (7 очков) поднялся на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Гамбург» (6) — на 15-й строчке.