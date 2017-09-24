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Голы Ерохина и Полоза принесли «Зениту» победу над «Краснодаром»

24 сентября 2017, воскресенье. 20:53 Футбол

«Краснодар» уступил «Зениту» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Доменико Кришито после розыгрыша стандарта сделал подачу на дальний угол вратарской, откуда ворота ударом головой поразил Александр Ерохин.

На 36-й минуте Бранислав Иванович выполнил подачу на Дмитрия Полоза, который оказался без опеки и послал мяч головой в дальний угол.

«Зенит» с 27 очками лидирует в таблице РФПЛ. «Краснодар» (21) — третий.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Ерохин – 30, 0:2 – Полоз – 36

Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Краснодар Александр Ерохин Дмитрий Полоз
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
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