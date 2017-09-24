Голы Ерохина и Полоза принесли «Зениту» победу над «Краснодаром»

«Краснодар» уступил «Зениту» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На исходе получаса игры Доменико Кришито после розыгрыша стандарта сделал подачу на дальний угол вратарской, откуда ворота ударом головой поразил Александр Ерохин.
На 36-й минуте Бранислав Иванович выполнил подачу на Дмитрия Полоза, который оказался без опеки и послал мяч головой в дальний угол.
«Зенит» с 27 очками лидирует в таблице РФПЛ. «Краснодар» (21) — третий.
Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.