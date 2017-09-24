Ан. Миранчук: приятно, что «Локомотив» прервал неудачную серию

Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки прокомментировали победу над «Ростовом» (1:0) в гостевом матче 11-го тура РФПЛ.
«Предполагали ли мы, что во втором тайме игра так поменяется? Мы в перерыве изменили схему, добавили футболиста в атаку и перестроились. Начали создавать моменты и итоге забили», — цитирует Алексея официальный сайт «Локомотива».
«После матча с «Крыльями» в Кубке у нас остались силы. Нужно отдать должное команде, что терпела, билась и создавала моменты. Во втором тайме игра раскрылась, начались качели. Хорошо, что забили гол. Приятно, что мы прервали неудачную серию. «Локомотив» давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу этого сезона. Надеюсь, что дальше дела пойдут хорошо. У «Локомотива» есть характер. Команда не остановилась и не перестала игра в концовке. Это дорогого стоит», — добавил Антон.
«Локомотив» не мог победить в двух последних матчах РФПЛ. В матче 9-го тура «железнодорожники» на выезде сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а во встрече 10-го тура дома уступили «Амкару» (0:1).